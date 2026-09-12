Daniel Udrescu: Anatomia unei impuneri fiscale. De la explicația contribuabilului la controlul instanței

Scris de Catalina Anghel Publicat: 12 sept. 2026, 09:58

Verificarea situației fiscale personale nu începe cu stabilirea impozitului, ci cu întrebările adresate contribuabilului și cu modul în care sunt interpretate explicațiile, documentele și mișcările sale patrimoniale. O informație prezentată incomplet, un sold de numerar ignorat sau un împrumut înlăturat fără o cercetare efectivă poate deveni succesiv diferență patrimonială, venit din sursă neidentificată, bază impozabilă și creanță fiscală executorie.

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