Curtea de Conturi: Hidro Prahova a cumpărat echipamente la prețuri de până la 2,4 ori mai mari

Operatorul regional de apă și canalizare Hidro Prahova, companie cu capital integral de stat, a făcut achiziții la prețuri semnificativ mai mari decât cele de pe piața liberă, potrivit unui raport recent al Curții de Conturi. Unele echipamente au fost cumpărate la prețuri de până la 2,4 ori mai mari, iar compania ar fi plătit cu peste 2 milioane de lei peste valoarea acordului-cadru pentru furnizarea de carburant prin carduri.
Hidro Prahova, operatorul regional de apă și canalizare cu capital integral de stat, a făcut mai multe plăți și achiziții semnalate de auditorii Curții de Conturi. Potrivit raportului de conformitate al Camerei de Conturi Prahova, compania a plătit peste valoarea unui acord-cadru pentru carburant cu mai mult de 2 milioane de lei, iar unele echipamente pentru gestionarea nămolului au fost cumpărate la prețuri aproape duble sau chiar de 2,4 ori mai mari decât cele identificate ulterior pe piață.
Peste 2 milioane de lei plătiți peste valoarea acordului pentru carburant
Auditorii au verificat activitatea Hidro Prahova în perioada 1 ianuarie 2023 – 30 noiembrie 2025, urmărind respectarea prevederilor legale privind regularitatea și corectitudinea activității companiei.
Una dintre principalele constatări vizează contractul pentru furnizarea carburantului pe bază de carduri.
Potrivit raportului, Hidro Prahova a efectuat plăți peste valoarea acordului-cadru în cuantum de 2.009.893,55 lei.
Din această sumă, peste 1,72 milioane de lei reprezentau contravaloarea a 231.679 de litri de motorină Euro 5, aproximativ 264.539 de lei pentru 35.665 de litri de benzină fără plumb și aproape 25.000 de lei pentru 6.902 litri de GPL auto.
Auditorii au găsit probleme și în evidența consumului
Raportul Curții de Conturi indică și probleme privind modul în care era stabilit consumul de carburant.
În 2024, consumul nu ar fi fost calculat în toate cazurile în funcție de kilometrii parcurși de fiecare autovehicul și de orele de funcționare ale utilajelor.
Auditorii au identificat 4.236 de litri de motorină, 150 de litri de benzină și 145 de litri de GPL auto înscriși ca fiind consumați în bonurile de consum, fără ca respectivele cantități să rezulte din fișele zilnice de alimentare întocmite de șoferi.
O situație similară ar fi fost identificată și în noiembrie 2025. Potrivit raportului, pentru 38 de autovehicule consumurile nu erau finalizate pe baza datelor din fișele zilnice de alimentare.
Echipamente pentru nămol, cumpărate la prețuri mult peste piață
O altă constatare importantă se referă la echipamentele destinate încărcării și transportului nămolului deshidratat rezultat în urma procesului de epurare.
Camera de Conturi Prahova susține că valoarea contractului, de 14,92 milioane de lei fără TVA, a fost supraevaluată încă din etapa elaborării devizului general estimativ.
Potrivit raportului, această supraevaluare a dus ulterior la achiziționarea unor echipamente la prețuri aproape duble sau chiar de 2,4 ori mai mari decât cele identificate pe piață.
Auditorii precizează că au comparat prețurile de achiziție cu oferte și valori de piață disponibile în cadrul misiunii de audit.
Încărcătoare frontale: aproape 304.000 de euro bucata
Unul dintre exemplele prezentate în raport este cel al încărcătoarelor frontale.
Hidro Prahova ar fi plătit 303.630 de euro fără TVA pentru un utilaj, în timp ce o ofertă obținută în timpul auditului indica un preț de piață de 159.600 de euro fără TVA pentru un echipament similar.
Potrivit calculelor auditorilor, prețul de achiziție a fost astfel de aproximativ 1,9 ori mai mare decât prețul de piață identificat.
Și în cazul autobasculantelor pentru transportul nămolului apare o diferență importantă. Prețul plătit de companie a fost de 287.535 de euro fără TVA pe unitate, în timp ce auditorii au identificat un preț de aproximativ 159.900 de euro fără TVA pentru un vehicul cu caracteristici similare.
Hidro Prahova a plătit și pentru servicii de comunicare
Raportul menționează și un contract în valoare de 81.515 lei, cu TVA, pentru elaborarea unei strategii de comunicare, a unui plan de implementare și a unor proceduri operaționale.
Auditorii au constatat că atribuții precum dezvoltarea și implementarea strategiilor de comunicare, precum și crearea de materiale și conținut de comunicare figurau deja în fișa postului șefului Serviciului Identitate Vizuală și Comunicare.
Alte 71.000 de lei plătiți peste valoarea unui contract
O altă abatere menționată de Camera de Conturi Prahova privește serviciile de tipărire, împlicuire și distribuție a facturilor de apă și canalizare.
În cazul unui contract subsecvent din 2023, valoarea actualizată a contractului era de 813.074,64 lei, inclusiv TVA.
Plățile efectuate de Hidro Prahova au ajuns însă la 884.179,02 lei, rezultând o diferență de 71.104,38 lei peste valoarea contractului.
Hidro Prahova pregătește un punct de vedere
Compania a transmis, la solicitarea AGERPRES, că pregătește un punct de vedere oficial cu privire la constatările din raport.
„Punctul de vedere al societății va fi transmis oficial după finalizarea și asumarea acestuia la nivelul conducerii”, a precizat purtătorul de cuvânt al Hidro Prahova, Ioana Bumbăcea.
Potrivit companiei, răspunsul va ține cont atât de perioada verificată și constatările raportului, cât și de măsurile adoptate ulterior preluării actualului mandat.
Raportul Curții de Conturi vizează perioada 2023-2025, iar constatările prezentate reprezintă concluziile misiunii de audit de conformitate realizate de Camera de Conturi Prahova.