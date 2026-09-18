Curtea de Conturi: Hidro Prahova a cumpărat echipamente la prețuri de până la 2,4 ori mai mari

Publicat 18 sept. 2026, 20:47 Sursă Realitatea.Net

Operatorul regional de apă și canalizare Hidro Prahova, companie cu capital integral de stat, a făcut achiziții la prețuri semnificativ mai mari decât cele de pe piața liberă, potrivit unui raport recent al Curții de Conturi. Unele echipamente au fost cumpărate la prețuri de până la 2,4 ori mai mari, iar compania ar fi plătit cu peste 2 milioane de lei peste valoarea acordului-cadru pentru furnizarea de carburant prin carduri.

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