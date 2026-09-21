Energie· 2 min citire

Magyar îi spune NU lui Zelenski. Budapesta nu vrea depozite petroliere ucrainene pe teritoriul său

Peter Magyar si Volodimir Zelenski (Profimedia)

Peter Magyar si Volodimir Zelenski (Profimedia)

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat22 sept. 2026, 00:19
Actualizat22 sept. 2026, 00:22
SursăRealitatea.net

Relațiile dintre Ucraina și Ungaria se agravează din nou, după ce premierul Peter Magyar a respins categoric o colaborare aflată într-un stadiu avansat de realizare între gigantul ucrainean Naftogaz și compania Mol. Cele două părți chiar au anunțat un acord pentru construirea unor depozite de petrol în Ungaria, însă premierul Magyar a respins ideea și a acuzat Mol că ar fi negociat fără acordul guvernului, scrie Kyiv Independent. Alți politicieni maghiari și-au exprimat temerea că, prin construirea unor astfel de facilități, țara lor ar deveni țintă pentru atacurile Rusiei.

Acordul Naftogaz Group cu compania ungară Mol pentru construirea unor facilități de stocare a produselor petroliere în Ungaria a fost anunțat de șeful interimar al grupului petrolier ucrainean pe 20 septembrie, însă la doar o zi distanță premierul ungar Peter Magyar a respins categoric scenariul, scrie Kyiv Indepedent.

În plenul Parlamentului de la Budapesta, Magyar a criticat Mol pentru că ar fi negociat cu partea ucraineană fără consultarea guvernului și a transmis că „nicio facilitate ucraineană de stocare a petrolului nu va fi construită în Ungaria atât timp cât există un guvern Tisza.”

Un deputat Fidesz, partidul fostului premier Viktor Orbán, a avut o poziție mai tranșantă, afirmând că orice facilitate de depozitare a resurselor Ucrainei pe teritoriul Ungariei ar fi ca și cum „ai desena o țintă” pentru atacurile Moscovei.

Noua investiție desenează o țintă pe Ungaria. În ultimele luni, atât Rusia, cât și Ucraina au efectuat atacuri țintite asupra infrastructurii energetice a adversarului. Faptul că în Ungaria se construiește o instalație dedicată aprovizionării Ucrainei crește semnificativ riscurile geopolitice”, afirmă Hortay Olivér, citat de Magyar Nemzet.

El adaugă că, în plină criză a motorinei, Ungaria se ocupă de aprovizionarea Ucrainei în loc să își consolideze propriile rezerve, ideal cât mai ieftin.

Mol a clarificat ulterior că discuțiile sunt într-o fază incipientă și că procesul ar putea dura ani, motiv pentru care nu a informat executivul, potrivit presei ungare citate de Kyiv Independent. Pe de altă parte, Magyar a afirmat că a discutat cu directorul companiei Mol, care i-a spus că negocierile au început în timpul fostului guvern condus de Viktor Orbán, cu participarea SUA.

Potrivit părții ucrainene, astfel de facilități de stocare a petrolului în Ungaria ar fi atât o formă de protejare a resurselor față de atacurile Rusiei, cât și o oportunitate de dezvoltare a unei infrastructuri energetice transfrontaliere între Ucraina și Ungaria.

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