Magyar îi spune NU lui Zelenski. Budapesta nu vrea depozite petroliere ucrainene pe teritoriul său

Publicat 22 sept. 2026, 00:19 Actualizat 22 sept. 2026, 00:22 Sursă Realitatea.net

Relațiile dintre Ucraina și Ungaria se agravează din nou, după ce premierul Peter Magyar a respins categoric o colaborare aflată într-un stadiu avansat de realizare între gigantul ucrainean Naftogaz și compania Mol. Cele două părți chiar au anunțat un acord pentru construirea unor depozite de petrol în Ungaria, însă premierul Magyar a respins ideea și a acuzat Mol că ar fi negociat fără acordul guvernului, scrie Kyiv Independent. Alți politicieni maghiari și-au exprimat temerea că, prin construirea unor astfel de facilități, țara lor ar deveni țintă pentru atacurile Rusiei.

Distribuie articolul