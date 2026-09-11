O nouă amnistie fiscală pe 2026 este propusă în Parlament. Cine ar putea beneficia și în ce condiții

Publicat 11 sept. 2026, 16:43 Sursă Realitatea.net

Firmele, persoanele fizice și instituțiile publice cu obligații restante la 31 august 2026 ar putea beneficia de anularea dobânzilor, penalităților și majorărilor, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute într-o nouă propunerea legislativă inițiată în Parlament. Inițiatorii spun că obiectivul este o facilitate fiscală temporară, aplicată tuturor creanțelor administrate de organele fiscale centrale, locale și vamale.

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