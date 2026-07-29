Situație critică în România: Al doilea reactor de la Cernavodă se oprește. România importă masiv energie

Publicat 29 iul. 2026, 18:26 Actualizat 29 iul. 2026, 18:37 Sursă realitatea.net

România intră într-o stare de alertă energetică, după ce Nuclearelectrica a anunțat că și Unitatea 2 a Centralei Cernavodă va fi oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național, în seara zilei de miercuri sau joi dimineața. Măsura este impusă de scăderea nivelului și debitului Dunării aproape de cote istorice.

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