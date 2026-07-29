Situație critică în România: Al doilea reactor de la Cernavodă se oprește. România importă masiv energie

România intră într-o stare de alertă energetică, după ce Nuclearelectrica a anunțat că și Unitatea 2 a Centralei Cernavodă va fi oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național, în seara zilei de miercuri sau joi dimineața. Măsura este impusă de scăderea nivelului și debitului Dunării aproape de cote istorice.
Decizia vine la doar câteva zile după oprirea Unității 1, ceea ce înseamnă că ambele reactoare ale CNE Cernavodă – care asigură aproximativ 20% din producția națională de energie – vor fi scoase temporar din funcțiune.
Încă de arți, după închiderea primului reactor, datele Transelectrica au arătat că România a trecut, în doar câteva ore, de la un excedent de energie și exporturi consistente la un deficit care a impus importuri de peste 2.000 MW, cumpărate la prețuri de aproximativ 200 euro/MWh, potrivit unei analize Money.ro.
Seceta extremă lovește sistemul energetic: nivelul Dunării a ajuns la valori fără precedent
Potrivit comunicatului transmis de Nuclearelectrica, oprirea Unității 2 este necesară din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, o situație fără precedent, generată de seceta severă. Procedurile centralei prevăd oprirea controlată a reactoarelor atunci când parametrii hidrologici se apropie de limitele de exploatare admise.
Unitatea 2 va fi oprită controlat din cauza nivelului extrem de scăzut, fără precedent, al Dunării, cauzat de seceta severă.
Decizia se bazează pe cele mai recente prognoze ale Institutului Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor (INHGA).
Măsuri preventive pentru siguranța nucleară
Nuclearelectrica precizează că oprirea este o măsură preventivă, aplicată pentru menținerea marjelor de siguranță ale instalațiilor nucleare. Dacă parametrii Dunării continuă să scadă, experții pot decide oprirea unei unități sau a ambelor, pentru protejarea securității nucleare.
Astfel de măsuri au rol preventiv și urmăresc protejarea securității nucleare și a fiabilității instalațiilor.
În prezent, Unitatea 1 se află deja în stare sigură, conform raportului emis pe 27 iulie 2026.
Reconectarea depinde de evoluția Dunării
Nuclearelectrica monitorizează continuu nivelul fluviului și colaborează cu instituțiile abilitate pentru a identifica momentul optim de reconectare a reactoarelor la SEN, cu respectarea tuturor normelor de securitate nucleară.
Compania va emite un comunicat oficial în momentul în care fiecare unitate va fi repornită.