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Surplus masiv la buget: ANAF a strâns cu peste 22 de miliarde de lei mai mult în primele 6 luni ale anului

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat18 aug. 2026, 23:31
SursăRealitatea.Net

Administrația Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a înregistrat o creștere semnificativă a veniturilor în prima jumătate a anului, încasând 267,6 miliarde de lei, comparativ cu 245,2 miliarde de lei în aceeași perioadă a anului trecut. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că avansul de 22,4 miliarde de lei trebuie dublat de o gestionare riguroasă a cheltuielilor publice.

O evoluție importantă a fost consemnată la capitolul Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA), unde veniturile au crescut cu peste un sfert față de primul semestru din anul precedent:

  • Venituri din TVA: 64,8 miliarde de lei colectați (un plus de 25,9%, respectiv 13,3 miliarde de lei comparativ cu perioada similară din 2025).

  • Rambursări de TVA: 11,1 miliarde de lei restituiți mediului de afaceri în primele șase luni.

Evaluarea agențiilor de rating și menținerea stabilității fiscale

Creșterea încasărilor vine într-un moment critic pentru profilul de risc al țării. La mijlocul lunii septembrie este programată o nouă evaluare a agenției S&P, urmată de publicarea raportului oficial la începutul lunii octombrie.

Oficialul de la Finanțe a precizat că rezultatele obținute reconfirmă stabilizarea finanțelor publice prin eficientizarea administrației fiscale și presiune crescută pe obiective. Totodată, acesta a avertizat că agențiile de evaluare financiară urmăresc nu doar evoluția cifrelor, ci și capacitatea Guvernului de a menține o politică fiscală consecventă pe termen lung.

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