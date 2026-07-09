Scădere pe piața energiei: Petrolul se prăbușește cu peste 2% din cauza temerilor de recesiune

Spectrul recesiunii globale învinge temerile geopolitice pe piața energiei. Prețurile petrolului au înregistrat joi o scădere de peste 2%, în condițiile în care investitorii devin din ce în ce mai îngrijorați de faptul că inflația persistentă și încetinirea economiei vor prăbuși cererea de combustibil. Acest semnal de alarmă a eclipsat complet riscurile privind blocarea ofertei, în ciuda tensiunilor constante din Orientul Mijlociu.
Cotațiile de pe burse: Țițeiul Brent și WTI pierd teren rapid
După ce miercuri atinseseră cele mai ridicate niveluri din ultimele săptămâni, prețurile petrolului au intrat joi într-un picaj pronunțat. La ultimele cotații, barilul de țiței Brent se tranzacționa la 76,17 dolari, înregistrând o scădere de 1,85 dolari (-2,37%). În mod similar, referențialul american WTI a coborât până la valoarea de 71,97 dolari pe baril, după o depreciere de 1,55 dolari (-2,11%).
Această corecție bruscă arată că, în ciuda riscurilor geo-politice evidente care amenință aprovizionarea, investitorii de pe piețele financiare sunt mult mai atenți în acest moment la semnalele macroeconomice negative.
Strâmtoarea Hormuz rămâne un punct critic, dar Goldman Sachs vede o rezolvare rapidă
Pe partea de ofertă, piața energiei rămâne puternic perturbată de conflictul deschis dintre Statele Unite și Iran. Tensiunile continuă să blocheze revenirea completă la normal a traficului maritim prin Strâmtoarea Hormuz, o arteră comercială vitală prin care, înainte de izbucnirea ostilităților, tranzita aproximativ 20% din exportul mondial de petrol.
O analiză recentă publicată de banca de investiții Goldman Sachs arată că fluxurile de țiței din Golful Persic reușiseră inițial să revină la peste 80% din capacitatea normală. Cu toate acestea, valul recent de atacuri asupra petrolierelor a generat un nou recul, volumul transporturilor scăzând din nou la circa 70% din nivelul istoric. Totuși, specialiștii consideră că escaladarea militară dintre Washington și Teheran va fi una de scurtă durată, ambele tabere fiind constrânse să dea înapoi din cauza realităților economice și politice interne.
Spectrul dobânzilor mari în SUA și presiunea economică din China
Dincolo de conflicte, atenția traderilor s-a mutat pe minutele ultimei ședințe a Federal Reserve (Fed). Procesul-verbal a scos la iveală faptul că oficialii băncii centrale americane sunt extrem de îngrijorați de persistența inflației, chiar dacă piața muncii din SUA dă semne de stabilitate. Perspectiva menținerii dobânzilor la un nivel ridicat pentru o perioadă mai lungă amenință să frâneze activitatea economică și, pe cale de consecință, să reducă drastic consumul de hidrocarburi.
În paralel, investitorii monitorizează cu atenție China. În a doua mare economie a lumii, inflația la poarta fabricilor a accelerat în luna iunie, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani. Acest indicator pune o presiune uriașă pe producători, forțați să activeze într-un context în care cererea internă din China rămâne extrem de slabă, un alt factor care trage în jos cotațiile globale ale petrolului.
Războiul dronelor în Marea Azov și blocada rusă asupra motorinei
Nici teatrul de operațiuni din Europa nu dă semne de liniștire. Ucraina a anunțat că a executat un atac nocturn spectaculos, lovind alte 12 petroliere rusești în Marea Azov. Strategia Kievului face parte dintr-o campanie extinsă de blocare a aprovizionării cu combustibil a armatei ruse și de izolare economică a Crimeei ocupate.
Pentru a complica și mai mult ecuația energetică, Rusia a impus o interdicție totală asupra exporturilor de motorină. Această decizie protecționistă a Moscovei a amplificat temerile internaționale privind deficitul de produse rafinate, alimentând volatilitatea din piață.
Pe termen lung, însă, analiștii anticipează o scădere structurală a consumului de țiței pe continentul european, determinată de planurile Uniunii Europene de a accelera electrificarea economiei și de a reduce dependența istorică de petrol și gaze naturale.