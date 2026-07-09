Mașinile electrice și pompele de căldură, strategia UE ca să scăpăm de dependența de gaze și petrol

Publicat 9 iul. 2026, 22:39 Sursă Realitatea.Net

Comisia Europeană definitivează un plan masiv de măsuri menit să accelereze radical electrificarea tuturor sectoarelor economice. Strategia vizează o reducere drastică și controlată a consumului de petrol și gaze naturale pe întreg continentul în următorii ani. Mașinile electrice și pompele de căldură, în loc de centrale termine, vor „salva” continentul.

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