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Bolojan, apel către populație, după oprirea celui de-al doilea reactor de la Cernavodă: „Să își reducă consumul în orele de seară”

Ilie Bolojan, premierul interimar al României

Ilie Bolojan, premierul interimar al României

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat29 iul. 2026, 22:45
Actualizat29 iul. 2026, 22:48
SursăRealitatea.net

Oprirea ambelor reactoare de la Cernavodă va afecta sistemul energetic național. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri seara, că România va trebui să crească producția centralelor pe gaze și să apeleze la importuri, mai ales în intervalul de consum maxim, între orele 20:00 și 23:00.

„Ne afectează. Vom fi puși în situația să pornim tot ce se poate porni din punct de vedere al producției pe gaz și să recurgem la importuri. (…) Fac un apel către cetățenii României, către marii producători, să își reducă consumul în orele de seară, atunci când avem un deficit de energie. În restul zilei nu sunt probleme”, a spus Ilie Bolojan la un post TV.

România va porni centralele pe gaze și va apela la importuri

Șeful Guvernului a explicat că, până în prezent, România a importat seara aproximativ 1.700 MW, în condițiile în care un singur reactor de la Cernavodă era oprit. Cele două unități nucleare au împreună o capacitate de circa 1.4001.4001.400 MW.

„În momentul de față nu există probleme legate de importuri, dar în perioada următoare pot exista astfel de probleme”, a avertizat premierul.

Reactorul 1 de la Cernavodă a fost oprit controlat în urmă cu câteva zile, iar oprirea celei de-a doua unități pune presiune suplimentară pe echilibrul sistemului energetic, în special în orele de seară, când consumul este ridicat.

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