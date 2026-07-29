Energie· 1 min citire
Bolojan, apel către populație, după oprirea celui de-al doilea reactor de la Cernavodă: „Să își reducă consumul în orele de seară”
Ilie Bolojan, premierul interimar al României
Publicat29 iul. 2026, 22:45
Actualizat29 iul. 2026, 22:48
SursăRealitatea.net
Oprirea ambelor reactoare de la Cernavodă va afecta sistemul energetic național. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat miercuri seara, că România va trebui să crească producția centralelor pe gaze și să apeleze la importuri, mai ales în intervalul de consum maxim, între orele 20:00 și 23:00.
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