Corpul de control ajunge la Metrorex după trei luni de facturi neachitate. Nota de plată este de 1 milion de euro pe lună

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 18 aug. 2026, 12:02

Ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii, Radu Miruță, a extins misiunea Corpului de control la Metrorex, mai ales că operatorul de transport subteran nu a plătit de trei luni facturile lunare la energie electrică și se află în negocieri pentru eșalonarea plății.

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