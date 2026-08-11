Nicușor Dan și liderii fostei coaliții n-au ajuns la nicio înțelegere pe Legea salarizării

Publicat 11 aug. 2026, 19:40 Actualizat 11 aug. 2026, 19:45 Sursă Realitatea.net

Discuțiile președintelui Nicușor Dan cu liderii din fosta coaliție de guvernare pe Legea salarizării unitare s-au încheiat fără rezultat. Detalii despre derularea discuțiilor și punctele divergente au fost oferite de ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru.

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