Nicușor Dan și liderii fostei coaliții n-au ajuns la nicio înțelegere pe Legea salarizării

Discuțiile președintelui Nicușor Dan cu liderii din fosta coaliție de guvernare pe Legea salarizării unitare s-au încheiat fără rezultat. Detalii despre derularea discuțiilor și punctele divergente au fost oferite de ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru.
Principalele declarații
Ca să fim foarte onești, în această seară nu a fost luată nicio decizie cu privire la adoptarea sau nu a acestei legi în Parlament. Au fost prezentate progresele înregistrate în ultimele 3-4 săptămâni, vorbim aici de progresele de la ultima variantă care a fost publicată pe 16-17 iulie.
Și, ca o concluzie, practic Ministerul Muncii a fost însărcinat să continue sub îndrumarea administrației prezidențiale, să pună pe masă niște propuneri concrete cu privire la lucrurile care au rezultat mai ales din discuțiile legate de sectoarele sănătate și educație.
Vreau să precizez un pic unde sunt, pentru că trebuie să înțeleagă toată lumea, nu mai avem foarte mult timp, ar trebui ca într-un interval, așa cum a precizat noul președinte în întâlnire, ca undeva într-o săptămână să avem un proiect care să știm clar dacă se poate sau nu să fie susținut în Parlament.
În acest moment, aș vrea să vă spun că pe cele două sectoare cheie unde părea că suntem într-un impas și în ceea ce privește discuțiile cu sindicatele, au fost făcute progrese importante pe domeniul de sănătate. Administrația prezidențială a mediat discuțiile în care ne-am reîntâlnit cu sindicatele și am lucrat tehnic soluțiilor din acea perioadă.
Și evident că în acest moment suntem într-un stadiu în care am cristalizat pozițiile în ceea ce privește lucrurile pe care sindicatele le doresc. În domeniul sănătății, avem în acest moment ca probleme rămase matricea de coeficienți, unde sindicatele au cerut o salarizare diferențiată pe tipuri de unități medicale și pe specializări.
În acest moment nu am avea vreo problemă de principiu, am agreat principiile, am agreat cadrul, ce este o problemă foarte mare, dar în acest moment cerințele sindicatelor sunt la un nivel bugetar substanțial, care, cel puțin dacă ar fi să le aplicăm în 2027, nu am avea deloc finanțare în acea envelopă, cadrul de 12 miliarde.
Și cealaltă cerință importantă este legată de sporul pentru sâmbătă, duminici și sărbători legale, care reprezintă o problemă importantă din perspectiva sindicală și care, bineînțeles, are și ea un impact substanțial pentru o creștere substanțială pe care sindicatele și-o doresc. Deci acestea ar fi subiectele legate de sănătate.
Pe domeniul de educație, ca urmare a discuțiilor în acest grup tehnic cu partidele politice, am venit mai întâi cu discuțiile pe care le-am avut și le-am sugerat Ministerului Educației să corecteze diverse lucruri. Deja facem public, după cum ați auzit, că avem o remediere importantă în ceea ce privește nivelul plății pe oră.