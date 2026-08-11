Energie· 2 min citire

Nuclearelectrica și-a anunțat clienții mari că nu poate onora integral contractele. Compania a obținut avize de forță majoră

Sala de comanda a Centralei de la Cernavodă

Sala de comanda a Centralei de la Cernavodă

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat11 aug. 2026, 19:03
Actualizat11 aug. 2026, 19:10
SursăRealitatea.net

Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, a primit avize de existență a cazului de forță majoră, după oprirea controlată a Unității 1 și demararea procedurilor similare pentru al doilea reactor. Un astfel de aviz poate scuti compania de eventualele penalități solicitate de clienți pentru energia nelivrată, în funcție de clauzele fiecărui contract.

În informația transmisă către Bursa de Valori București, compania precizează că, în aceste condiții, nu își poate îndeplini integral obligațiile contractuale din producția proprie.

Compania subliniază că avizul acoperă „imposibilitatea de executare integrală, din propria producție, a obligațiilor contractuale asumate față de partenerii contractuali, începând cu data de 27 iulie 2026 și în continuare, pe perioada menținerii efectelor evenimentului de forță majoră”.

România declară stare de criză energetică. Notificare oficială către Comisia Europeană înaintea opririi Unității 2 Cernavodă

Printre clienții afectați se află Electrica Furnizare, PPC și Engie, care trebuie să acopere deficitul de energie din alte surse.

În contextul prognozelor INHGA privind scăderea continuă a nivelului Dunării, Nuclearelectrica avertizează că există și posibilitatea opririi controlate a Unității 2, ceea ce ar reduce și mai mult producția de energie nucleară a României.

Scenarii-șoc după oprirea producției la Cernavodă: probleme în asigurarea consumului fără întreruperi, prețurile pot sări în aer - expert în energie

Compania mai transmite că nu poate oferi un orizont de timp clar privind situația de criză, dar dă asigurări că va depune „toate eforturile rezonabile din punct de vedere comercial în vederea minimizării efectelor cazului de forță majoră” și că va oferi clienților informații actualizate, pe măsură ce acestea devin disponibile.

Complexul Energetic Oltenia asigură 660 MW pentru Sistemul Energetic Național, după oprirea reactorului 1 de la Cernavodă

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

nuclearelectricacertificat de forta majorareactor opritcriza energetica

Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News

Mai multe știri din Energie

Mai Multe