Energie· 2 min citire
Nuclearelectrica și-a anunțat clienții mari că nu poate onora integral contractele. Compania a obținut avize de forță majoră
Sala de comanda a Centralei de la Cernavodă
Publicat11 aug. 2026, 19:03
Actualizat11 aug. 2026, 19:10
SursăRealitatea.net
Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, a primit avize de existență a cazului de forță majoră, după oprirea controlată a Unității 1 și demararea procedurilor similare pentru al doilea reactor. Un astfel de aviz poate scuti compania de eventualele penalități solicitate de clienți pentru energia nelivrată, în funcție de clauzele fiecărui contract.
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