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Trump s-a răzgândit. Ce propune acum în locul taxei de 20% pentru tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz

Donald Trump, președintele SUA (Profimedia)

Donald Trump, președintele SUA (Profimedia)

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat14 iul. 2026, 19:00
SursăRealitatea.Net

Președintele Donald Trump a revenit asupra deciziei de a impune o taxă de rambursare de 20% asupra mărfurilor transportate prin Strâmtoarea Ormuz, propunând, în schimb, ca statele din zona Golfului să facă investiții în America.

„Pe baza unor discuții extrem de productive cu liderii din Orientul Mijlociu, am decis să înlocuiesc taxa de rambursare de 20% percepută de Statele Unite cu acorduri comerciale și de investiții pe care diverse state din Golf le vor încheia cu Statele Unite”, a scris Trump pe Truth Social, cu puțin timp înainte de întâlnirea programată cu prim-ministrul Irakului la Casa Albă.

Anunțul liderului de la Casa Albă vine după ce oficiali de rang înalt din propria administrație au exprimat serioase dubii privind legalitatea impunerii unor astfel de taxe asupra unor căi navigabile internaționale, notează CNN.

Secretarul de stat Marco Rubio afirma, în urmă cu mai bine de o lună, că „nicio țară nu are dreptul să perceapă taxe de trecere sau alte taxe pe o cale navigabilă internațională”, declarație făcută în contextul în care, la acel moment, Iranul era țara vizată de șeful diplomației americane.

O poziție identică a fost exprimată și de vicepreședintele JD Vance, care a subliniat că administrația considera că „căile navigabile internaționale ar trebui să fie libere de taxe de trecere”.

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