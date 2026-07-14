Trump s-a răzgândit. Ce propune acum în locul taxei de 20% pentru tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz

Publicat 14 iul. 2026, 19:00 Sursă Realitatea.Net

Președintele Donald Trump a revenit asupra deciziei de a impune o taxă de rambursare de 20% asupra mărfurilor transportate prin Strâmtoarea Ormuz, propunând, în schimb, ca statele din zona Golfului să facă investiții în America.

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