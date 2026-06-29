Egiptul lansează prima etapă a privatizării sectorului petrolier prin listarea a trei companii la bursă

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 29 iun. 2026, 11:24

Egiptul a făcut un nou pas în programul de privatizare convenit cu Fondul Monetar Internațional (FMI), după ce a anunțat listarea pe Bursa de Valori din Egipt (EGX) a trei companii petroliere de stat. Măsura marchează debutul primei faze a reformei prin care autoritățile urmăresc creșterea rolului sectorului privat în economie și valorificarea mai eficientă a activelor publice.

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