Piețe externe· 2 min citire
Egiptul lansează prima etapă a privatizării sectorului petrolier prin listarea a trei companii la bursă
Sondă petrol
Egiptul a făcut un nou pas în programul de privatizare convenit cu Fondul Monetar Internațional (FMI), după ce a anunțat listarea pe Bursa de Valori din Egipt (EGX) a trei companii petroliere de stat. Măsura marchează debutul primei faze a reformei prin care autoritățile urmăresc creșterea rolului sectorului privat în economie și valorificarea mai eficientă a activelor publice.
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