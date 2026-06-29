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Egiptul lansează prima etapă a privatizării sectorului petrolier prin listarea a trei companii la bursă

Sondă petrol

Sondă petrol

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 29 iun. 2026, 11:24

Egiptul a făcut un nou pas în programul de privatizare convenit cu Fondul Monetar Internațional (FMI), după ce a anunțat listarea pe Bursa de Valori din Egipt (EGX) a trei companii petroliere de stat. Măsura marchează debutul primei faze a reformei prin care autoritățile urmăresc creșterea rolului sectorului privat în economie și valorificarea mai eficientă a activelor publice.

Companiile vizate sunt Egyptian Linear Alkyl Benzene Company (ELAB), cu un capital emis de 210 milioane de dolari, Petroleum Marine Services (PMS), cu un capital de 120 milioane de dolari, și Engineering for Petroleum and Chemical Industries (ENPPI), cea mai mare dintre acestea, cu un capital de 357 milioane de dolari.

Ministrul Petrolului și Resurselor Minerale, Karim Badawi, a declarat că selecția celor trei societăți a fost realizată în urma unei analize detaliate, acestea având rezultate operaționale și financiare solide și perspective atractive de creștere pentru investitori. Oficialul a precizat că listarea reprezintă o etapă preliminară înaintea ofertelor de acțiuni, care vor fi lansate după finalizarea evaluărilor financiare independente.

Autoritățile egiptene au anunțat că pregătesc și listarea unui nou grup de companii din sectorul petrolier, în cadrul etapelor următoare ale programului de privatizare.

Planul face parte din angajamentele asumate de Egipt în fața FMI pentru reducerea implicării statului în economie. În 2023, guvernul a anunțat intenția de a vinde sau lista la bursă peste 30 de companii de stat, inclusiv din sectoarele energetic și bancar. Demersul are loc în contextul în care economia egipteană continuă să fie afectată de inflație ridicată, deficit de valută și o datorie externă semnificativă, iar FMI a semnalat în 2025 întârzieri în implementarea reformelor convenite.

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