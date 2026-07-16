AIE avertizează: Blocarea Strâmtorii Ormuz poate afecta economia globală

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 16 iul. 2026, 09:52

Directorul Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Fatih Birol, avertizează că economia mondială riscă noi dificultăți dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă în următoarele săptămâni, informează Bloomberg.

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