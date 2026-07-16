Piețe externe· 1 min citire
AIE avertizează: Blocarea Strâmtorii Ormuz poate afecta economia globală
Strâmtoarea Ormuz
Directorul Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Fatih Birol, avertizează că economia mondială riscă noi dificultăți dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă în următoarele săptămâni, informează Bloomberg.
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