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AIE avertizează: Blocarea Strâmtorii Ormuz poate afecta economia globală

Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 16 iul. 2026, 09:52

Directorul Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Fatih Birol, avertizează că economia mondială riscă noi dificultăți dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă în următoarele săptămâni, informează Bloomberg.

Piețele, afectate de tensiunile din regiune

Escaladarea conflictului a redus semnificativ traficul prin Strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru transportul petrolului, gazelor naturale, îngrășămintelor și altor materii prime. Atacurile asupra navelor și restricțiile impuse transporturilor maritime au amplificat incertitudinea de pe piețele internaționale.

Economiile vulnerabile, cele mai expuse

Fatih Birol a subliniat că o blocare prelungită a strâmtorii ar afecta economiile din întreaga lume, însă cele mai vulnerabile sunt statele dependente de importurile de energie, precum India, Pakistan și Bangladesh. Potrivit oficialului AIE, ruta maritimă trebuie redeschisă „complet și necondiționat” în cel mult câteva săptămâni pentru a evita efecte economice majore.

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