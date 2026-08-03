Alertă sanitar-veterinară în Moldova: Focar de variolă ovină depistat în județul Iași

Publicat 3 aug. 2026, 19:03 Sursă Realitatea.Net

Alertă sanitar-veterinară în Moldova. Aproximativ 600 de oi dintr-o fermă din județul Iași urmează să fie sacrificate după confirmarea unui nou focar de variolă ovină. Deși virusul nu se transmite la om, boala este extrem de contagioasă în rândul rumegătoarelor mici și riscă să provoace pagube uriașe în zootehnie.

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