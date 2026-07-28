Apple, dată în judecată după ce o aplicație falsă din App Store a furat criptomonede de 1,8 milioane de dolari

Publicat 28 iul. 2026, 09:04 Sursă Realitatea.net

Trei utilizatori din Statele Unite au deschis un proces împotriva Apple, după ce ar fi pierdut criptomonede în valoare totală de aproximativ 1,8 milioane de dolari prin intermediul unei aplicații descărcate din App Store.

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