Rușii revin la numerar pe fondul blocajelor internetului și al presiunii fiscale

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 20 iul. 2026, 12:21

Tot mai mulți ruși aleg să folosească numerarul, pe fondul întreruperilor frecvente ale internetului mobil provocate de măsurile de securitate împotriva atacurilor cu drone ucrainene și al dificultăților economice care împing unele companii către evitarea taxelor.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre numerar rusia