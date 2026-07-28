Metrorex introduce abonamentul săptămânal pentru parcarea Străulești: cât vor plăti șoferii

Publicat 28 iul. 2026, 09:34 Sursă Realitatea.Net

Începând cu 1 august 2026, șoferii vor putea achiziționa un abonament săptămânal pentru parcarea Terminalului Multimodal Străulești. Noul serviciu, în valoare de 100 de lei, oferă acces nelimitat timp de șapte zile și este destinat în special navetiștilor.

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