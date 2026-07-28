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Metrorex introduce abonamentul săptămânal pentru parcarea Străulești: cât vor plăti șoferii
Metroru
Publicat28 iul. 2026, 09:34
SursăRealitatea.Net
Începând cu 1 august 2026, șoferii vor putea achiziționa un abonament săptămânal pentru parcarea Terminalului Multimodal Străulești. Noul serviciu, în valoare de 100 de lei, oferă acces nelimitat timp de șapte zile și este destinat în special navetiștilor.
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