Piața de capital· 1 min citire
FMI: Credibilitatea politicilor economice rămâne esențială
FMI
Noul director de strategie al FMI, Christian Mumssen, le-a cerut guvernelor să mențină credibilitatea politicilor monetare și fiscale pentru a proteja stabilitatea prețurilor, în contextul incertitudinilor economice globale, potrivit Reuters.
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