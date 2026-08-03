Actualitate· 2 min citire
Gaura din buget se adâncește! Statul s-a mai împrumutat cu un miliard de lei de la bănci
Foto/Arhivă
Publicat3 aug. 2026, 16:26
SursăRealitatea.Net
Statul continuă seria împrumuturilor: Finanțele au atras luni încă 1,099 miliarde de lei de la băncile comerciale. Titlurile de stat emise au o maturitate reziduală de 24 de luni și un randament mediu anual de 6,25%, conform BNR.
Citește și
- 15:02Ninel Peia: ROMÂNIA LA RĂSCRUCE! În căutarea unui nou proiect național
- 14:54Transportatorii cer autorităţilor analizarea urgentă a modului de formare a preţurilor speculative la carburanţi
- 12:51Sorin Grindeanu: „Îi cer public lui Ilie Bolojan să meargă la Bruxelles și să amâne închiderea termocentralelor” – VIDEO
- 11:36Se reiau negocierile dintre sindicate și partide pentru noua lege a salarizării
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News