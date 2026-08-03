Gaura din buget se adâncește! Statul s-a mai împrumutat cu un miliard de lei de la bănci

Publicat 3 aug. 2026, 16:26 Sursă Realitatea.Net

Statul continuă seria împrumuturilor: Finanțele au atras luni încă 1,099 miliarde de lei de la băncile comerciale. Titlurile de stat emise au o maturitate reziduală de 24 de luni și un randament mediu anual de 6,25%, conform BNR.

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