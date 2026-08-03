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Gaura din buget se adâncește! Statul s-a mai împrumutat cu un miliard de lei de la bănci

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat3 aug. 2026, 16:26
SursăRealitatea.Net

Statul continuă seria împrumuturilor: Finanțele au atras luni încă 1,099 miliarde de lei de la băncile comerciale. Titlurile de stat emise au o maturitate reziduală de 24 de luni și un randament mediu anual de 6,25%, conform BNR.

Ministerul Finanțelor a atras luni aproape 1,1 miliarde de lei de la băncile comerciale, printr-o emisiune de obligațiuni pe doi ani, la un randament mediu de 6,25% pe an, arată datele BNR. Cererea din partea băncilor a depășit oferta inițială a statului.

Suma împrumutată luni a fost de 1,099 miliarde de lei, depășind valoarea nominală prevăzută inițial de un miliard de lei. Băncile au trimis oferte consistente, în valoare totală de 1,339 miliarde de lei.

Opțiunea de finanțare continuă și marți, când Ministerul Finanțelor a programat o licitație suplimentară necompetitivă pentru a atrage încă 164,9 milioane de lei, la același randament stabilit la începutul săptămânii.

Planul de împrumuturi pentru luna august

Pentru întreaga lună august 2026, Guvernul și-a propus să atragă de la băncile comerciale suma de 7,2 miliarde de lei prin certificate de trezorerie și obligațiuni de stat. La această valoare se pot adăuga sesiunile suplimentare de oferte necompetitive, care pot majora suma cu până la 15%.

Ritmul împrumuturilor este însă în ușoară scădere față de luna anterioară:

  • August 2026: 7,2 miliarde lei programate

  • Iulie 2026: 8,5 miliarde lei programate (-1,3 miliarde lei față de iulie)

Fondurile atrase vor fi folosite pentru finanțarea deficitului bugetar, precum și pentru refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice a României.

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