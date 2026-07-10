Țara europeană unde apare un nou milionar la fiecare 15 minute. Cum se schimbă harta averilor

Publicat 10 iul. 2026, 09:53 Sursă Realitatea.net

Numărul milionarilor în dolari continuă să crească la nivel mondial, iar Europa rămâne una dintre regiunile în care averile se extind rapid. Aproape un milion de persoane au intrat anul trecut în categoria milionarilor în dolari, ceea ce înseamnă peste 2.680 de noi milionari în fiecare zi, aproximativ 112 pe oră sau aproape doi în fiecare minut.

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