Piețe externe· 1 min citire
Angajații Airbus din Spania au intrat în grevă. Livrările de avioane ar putea fi afectate
Foto/Profimedia
Angajații Airbus din Spania au declanșat o grevă care va continua până la sfârșitul lunii iulie, nemulțumiți de salarii și de înăsprirea condițiilor de muncă. Protestele riscă să afecteze programul de livrare al aeronavelor companiei.
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