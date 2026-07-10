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Angajații Airbus din Spania au intrat în grevă. Livrările de avioane ar putea fi afectate

Foto/Profimedia

Foto/Profimedia

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 10 iul. 2026, 08:57

Angajații Airbus din Spania au declanșat o grevă care va continua până la sfârșitul lunii iulie, nemulțumiți de salarii și de înăsprirea condițiilor de muncă. Protestele riscă să afecteze programul de livrare al aeronavelor companiei.

Nemulțumiri legate de salarii și condițiile de muncă

Greva a fost organizată de Sindicatul Independent al Profesioniștilor din Aviație (SIPA), care acuză majorări salariale sub nivelul inflației, reguli mai stricte privind prezența la serviciu și reducerea posibilității de a lucra de la distanță.

Protestul a început la fabrica Airbus din Getafe, lângă Madrid, și s-a extins ulterior în mai multe unități ale companiei din Spania.

Noi proteste, posibile din septembrie

Cel mai mare sindicat din cadrul Airbus Spania, CCOO, nu s-a alăturat deocamdată grevei, însă a avertizat că va declanșa o grevă pe termen nelimitat începând cu 7 septembrie dacă revendicările angajaților nu vor fi soluționate.

Sindicatele avertizează că, în lipsa unui acord, conflictele de muncă ar putea afecta serios livrările de aeronave în ultimele luni ale anului.

Airbus are peste 14.000 de angajați în Spania și operează opt unități de producție, unde sunt fabricate avioane militare, componente pentru aeronave comerciale și sateliți. Compania încearcă să atingă obiectivul de 870 de avioane livrate în acest an, în ciuda dificultăților din lanțurile de aprovizionare.

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