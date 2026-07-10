Angajații Airbus din Spania au intrat în grevă. Livrările de avioane ar putea fi afectate

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 10 iul. 2026, 08:57

Angajații Airbus din Spania au declanșat o grevă care va continua până la sfârșitul lunii iulie, nemulțumiți de salarii și de înăsprirea condițiilor de muncă. Protestele riscă să afecteze programul de livrare al aeronavelor companiei.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre protest airbus spania