Piețe externe· 1 min citire

Prețul petrolului scade pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu

Preț petrol

Preț petrol

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 10 iul. 2026, 09:29

Cotațiile petrolului au înregistrat joi o scădere, după ce piețele financiare s-au calmat în urma noilor evoluții din conflictul dintre SUA și Iran, în ciuda incertitudinilor privind armistițiul temporar.

Petrolul Brent a coborât la 76,30 dolari pe baril

Prețul petrolului Brent, referința internațională, a scăzut cu 2,2%, până la 76,30 dolari pe baril, după ce în ziua precedentă urcase la 78,02 dolari. Totuși, cotația rămâne peste nivelul de la sfârșitul săptămânii trecute.

Piețele urmăresc evoluția conflictului

Investitorii se tem că o escaladare a conflictului ar putea afecta traficul petrolier prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute de transport al țițeiului la nivel mondial.

Un astfel de scenariu ar putea alimenta din nou inflația și ar determina băncile centrale, inclusiv Rezerva Federală a SUA, să mențină dobânzile la un nivel ridicat, cu efecte asupra economiei și piețelor financiare.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

pret petrolconflict orientul mijlociu

Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News

Mai multe știri din Piețe externe

Mai Multe