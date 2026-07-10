Piețe externe· 1 min citire
Prețul petrolului scade pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu
Preț petrol
Cotațiile petrolului au înregistrat joi o scădere, după ce piețele financiare s-au calmat în urma noilor evoluții din conflictul dintre SUA și Iran, în ciuda incertitudinilor privind armistițiul temporar.
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