Termocentrala Paroșeni, repornită: Producția de energie pe bază de huilă a fost reluată

Publicat 3 aug. 2026, 19:37 Sursă Realitatea.Net

Revenirea în funcțiune a Termocentralei Paroșeni vine într-un moment critic pentru stabilitatea rețelei naționale. Unitatea energetică se bazează pe stocuri de peste 40.000 de tone de huilă, rezultate în urma lucrărilor de punere în siguranță desfășurate la exploatările miniere din Valea Jiului.

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