Energie· 1 min citire

Germania pregătește reducerea subvențiilor pentru energia regenerabilă

Energie

Energie

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 20 iul. 2026, 08:51

Germania intenționează să reformeze sistemul de sprijin pentru energia regenerabilă, pe fondul presiunii tot mai mari exercitate asupra rețelei electrice de creșterea rapidă a producției de energie fotovoltaică. Potrivit unui proiect de lege al Ministerului Economiei de la Berlin, începând din 2027, noile proiecte de energie regenerabilă vor beneficia de subvenții doar dacă contribuie la echilibrarea sistemului energetic și răspund mai bine cererii de electricitate.

Printre principalele măsuri propuse se numără eliminarea treptată a tarifelor feed-in pentru noile instalații, reducerea sprijinului în zonele unde rețeaua este deja congestionată și limitarea subvențiilor pentru instalațiile fotovoltaice de mici dimensiuni. În plus, proiectele de capacitate mai mare vor trebui, în multe cazuri, să includă sisteme de stocare în baterii.

Autoritățile germane susțin că reforma este necesară pentru a reduce costurile și pentru a adapta sistemul de finanțare la noile realități ale pieței. În acest an, statul este estimat să aloce aproximativ 16 miliarde de euro pentru sprijinirea energiei regenerabile, într-un context în care Guvernul încearcă să reducă cheltuielile publice.

Deși modificările ar putea încetini ritmul investițiilor în proiecte eoliene și fotovoltaice, Berlinul își menține obiectivul ca energia regenerabilă să reprezinte 80% din consumul brut de energie electrică până în 2030, față de aproximativ 58% în prezent. Proiectul legislativ rămâne în consultare publică și poate suferi modificări înainte de adoptare.

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