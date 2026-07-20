Energie· 1 min citire
Germania pregătește reducerea subvențiilor pentru energia regenerabilă
Energie
Germania intenționează să reformeze sistemul de sprijin pentru energia regenerabilă, pe fondul presiunii tot mai mari exercitate asupra rețelei electrice de creșterea rapidă a producției de energie fotovoltaică. Potrivit unui proiect de lege al Ministerului Economiei de la Berlin, începând din 2027, noile proiecte de energie regenerabilă vor beneficia de subvenții doar dacă contribuie la echilibrarea sistemului energetic și răspund mai bine cererii de electricitate.
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