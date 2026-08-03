BĂTĂLIA PENTRU ENERGIE | Dunărea, deviată pentru salvarea sistemului național

Publicat 3 aug. 2026, 21:44 Actualizat 3 aug. 2026, 21:48 Sursă Realitatea PLUS

Alertă la Cernavodă, unde situația devine tot mai dificilă din cauza nivelului scăzut al Dunării. Armata a detonat o stâncă pentru a ajuta circulația apei, iar patru barje trebuie scufundate de urgență. Mai mult, Reactorul 2 ar putea fi oprit din cauza secetei și a nivelului scăzut al Dunării, ceea ce ar pune și mai multă presiune pe sistemul energetic.

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