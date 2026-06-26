Taxe de 100% pentru Europa? Donald Trump amenință statele care vizează companiile tech din SUA

Publicat 26 iun. 2026, 22:06 Sursă Realitatea.Net

Președintele SUA, Donald Trump, amenință Europa cu un război comercial total și promite tarife vamale punitive de 100% pentru statele care taxează giganții tech americani. Avertismentul extrem de ferm de la Washington vizează direct țările europene care încearcă să impună taxe pe serviciile digitale, liderul american catalogând aceste măsuri drept un atac direct la adresa intereselor economice ale Statelor Unite.

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