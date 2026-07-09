Comisia Europeană dă în judecată Ungaria din cauza plafonării adaosului comercial la alimente

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 9 iul. 2026, 08:10

Comisia Europeană a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) împotriva Ungariei, contestând măsura prin care Guvernul de la Budapesta a plafonat adaosul comercial la alimente și produse de drogherie. Bruxelles-ul susține că această decizie încalcă regulile pieței unice și afectează în special marile lanțuri de retail cu capital străin.

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