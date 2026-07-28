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Probleme descoperite la sute de avioane Boeing 737 MAX: urmează verificări de urgență
Boeing 737 MAX/ Profimedia
Publicat28 iul. 2026, 09:19
SursăRealitatea.Net
Autoritatea Federală pentru Aviație din SUA (FAA) a anunțat că 453 de avioane Boeing 737 MAX înmatriculate în Statele Unite trebuie inspectate, după ce inspectorii au descoperit o problemă la montarea scaunelor pasagerilor. Deși defecțiunea nu afectează zborul în condiții normale, aceasta ar putea crește riscul de rănire în cazul unei aterizări de urgență.
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