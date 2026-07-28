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Probleme descoperite la sute de avioane Boeing 737 MAX: urmează verificări de urgență

Boeing 737 MAX/ Profimedia

Boeing 737 MAX/ Profimedia

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat28 iul. 2026, 09:19
SursăRealitatea.Net

Autoritatea Federală pentru Aviație din SUA (FAA) a anunțat că 453 de avioane Boeing 737 MAX înmatriculate în Statele Unite trebuie inspectate, după ce inspectorii au descoperit o problemă la montarea scaunelor pasagerilor. Deși defecțiunea nu afectează zborul în condiții normale, aceasta ar putea crește riscul de rănire în cazul unei aterizări de urgență.

FAA a emis o directivă prin care obligă operatorii să verifice modul în care sunt fixate scaunele pasagerilor pe șinele din cabină, după ce s-a constatat că unele ansambluri nu au fost montate corespunzător.

Potrivit autorității americane, în cazul unei aterizări de urgență sau al unui impact puternic, scaunele montate incorect s-ar putea deplasa, ceea ce ar putea provoca răni pasagerilor sau ar îngreuna evacuarea aeronavei.

Directiva vizează 453 de aeronave Boeing 737 MAX înregistrate în Statele Unite. Fiecare avion poate avea până la 69 de ansambluri de scaune care trebuie inspectate și, dacă este necesar, remediate. Până în prezent, nu au fost raportate accidente sau persoane rănite în legătură cu această problemă.

FAA precizează că defecțiunea nu afectează sistemele de zbor, motoarele sau structura aeronavei, iar avioanele nu sunt considerate nesigure pentru exploatare în condiții normale. Măsura face parte din procedurile standard de siguranță, prin care eventualele deficiențe sunt identificate și eliminate înainte de a genera incidente.

Deocamdată, autoritatea americană nu a precizat dacă aceeași problemă afectează și aeronave operate în afara Statelor Unite, însă astfel de directive sunt analizate frecvent și de autoritățile de aviație din alte state. Boeing nu a comentat până în prezent anunțul FAA.

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