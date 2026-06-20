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Rusia, în mijlocul unei crize a carburanților din cauza atacurilor Ucrainei asupra infrastructurii petroliere

Zelenski și Putin

Zelenski și Putin

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat20 iun. 2026, 09:52
SursăRealitatea PLUS

Rusia se confruntă cu o criză a carburanților fără precedent, din cauza atacurilor ucrainene asupra infrastructurii petroliere care afectează capacitatea de rafinare. În 53 de regiuni au fost impuse restricții la vânzarea benzinei, iar în unele zone șoferii pot alimenta doar 50 de litri de carburant per client.

Măsuri similare au fost introduse și în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, inclusiv în Crimeea.

În alte 11 regiuni nu există restricții oficiale, însă lipsa combustibilului este deja vizibilă în numeroase stații de alimentare.

Potrivit experților, în prima săptămână a lunii iunie, volumul de petrol procesat în Rusia a coborât sub 4 milioane de barili pe zi. Este cel mai scăzut nivel înregistrat în ultimii 21 de ani.

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