Piețe externe· 1 min citire
Rusia, în mijlocul unei crize a carburanților din cauza atacurilor Ucrainei asupra infrastructurii petroliere
Zelenski și Putin
Publicat20 iun. 2026, 09:52
SursăRealitatea PLUS
Rusia se confruntă cu o criză a carburanților fără precedent, din cauza atacurilor ucrainene asupra infrastructurii petroliere care afectează capacitatea de rafinare. În 53 de regiuni au fost impuse restricții la vânzarea benzinei, iar în unele zone șoferii pot alimenta doar 50 de litri de carburant per client.
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