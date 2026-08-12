Eșecul lui Bolojan: băieții deștepți din energie s-au îmbogățit, românii suferă și plătesc factura – ANALIZĂ

Publicat 12 aug. 2026, 22:46 Sursă Realitate Plus

România se află într-o criză energetică majoră, iar declarațiile triumfaliste ale politicienilor s-au prăbușit la prima oră de vârf! În timp ce premierul demis Ilie Bolojan – cel care a insistat să controleze și portofoliul Energiei – pasează răspunderea și se laudă cu economii pe hârtie, sistemul național a intrat în alertă maximă. Fondurile europene s-au consumat, firmele de casă au încasat miliarde de lei, iar sub managementul dezastruos al guvernului, românii au ajuns să trăiască în teamă la fiecare apus de soare.

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