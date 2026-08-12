Eșecul lui Bolojan: băieții deștepți din energie s-au îmbogățit, românii suferă și plătesc factura – ANALIZĂ

România se află într-o criză energetică majoră, iar declarațiile triumfaliste ale politicienilor s-au prăbușit la prima oră de vârf! În timp ce premierul demis Ilie Bolojan – cel care a insistat să controleze și portofoliul Energiei – pasează răspunderea și se laudă cu economii pe hârtie, sistemul național a intrat în alertă maximă. Fondurile europene s-au consumat, firmele de casă au încasat miliarde de lei, iar sub managementul dezastruos al guvernului, românii au ajuns să trăiască în teamă la fiecare apus de soare.
România nu are o problemă cu soarele sau vântul, ci cu incompetența, lăcomia și experimentele administrative eșuate ale premierului demis Ilie Bolojan. Am ajuns o țară plină de megawați pe hârtie, dar care tremură la fiecare apus de soare. Până când tranziția energetică nu va fi pusă în aplicare eficient, și nu pentru profitul rapid al băieților deștepți sau pentru bifat tăieri bugetare, nota de plată va fi achitată, ca de fiecare dată, de consumatorul român.
Adevărul este crunt: nu energia regenerabilă a destabilizat țara, ci deciziile absurde ale celor care au condus sectorul în ultimii 15 anin, arată analiza făcută pentru Realitatea Plus de către expertul în energie Dumitru Chisăliță.
După anunțul închiderii capacităților pe cărbune, piața a fost inundată de panouri solare. Au trecut anii și nimeni nu a obligat investitorii sau prosumatorii să stocheze energia.
După venirea la Palatul Victoria a lui Ilie Bolojan, s-au înmulțit raportările triumfaliste la televizor: numărul de panouri montate, valoarea contractelor și banii europeni bifați ca „absorbiți”. În spate? Rețele vechi, centrale pe gaz precum cea de la Iernut, care este blocată de ani de zile, precum și proiecte hidroenergetice vitale abandonate prin sertare, sub atenta supraveghere a sforarilor care au dat ordinele în ministerul condus acum de Ilie Bolojan.
Este rețeta perfectă aplicată de 15 ani în energia românească: politicienii au legiferat exact ce au cerut grupurile de interese. Au creat criza, iar acum vin să ne vândă tot ei soluția – pe banii noștri! Am ajuns să plătim de două ori: întâi pentru panouri și invertoare, iar acum pentru baterii și rețele pe care echipa lui Bolojan a uitat să le ceară de la început.
TITLU: ETAPELE DISTRUGERII SISTEMULUI ENERGETIC NAȚIONAL
1998 - 2000: Spargerea RENEL și CONEL – s-a distrus centrul unic de planificare tehnică a națiunii.
2008 - 2014: Legea 220 și primul val regenerabil – s-au acordat subvenții uriașe fără nicio obligație de stocare sau întărire a rețelei.
2016 - 2026: Proiecte majore blocate – Centrala pe gaz de la Iernut amânată ani de zile, Tarnița-Lăpuștești rămasă doar pe hârtie.
2021 - 2022: Închiderea Mintiei și retragerea cărbunelui (OUG 108) înainte de a avea centrale pe gaz pregătite să le înlocuiască.
2024 - 2026: Bâlbâieli legislative pe seama prosumatorilor, tăieri drastice de fonduri sub mandatul lui Ilie Bolojan și intrarea Sistemului Național în stare de alertă.