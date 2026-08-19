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Debitul Dunării scade alarmant la intrarea în România: Ploile din Europa Centrală ar putea salva situația
Seceta provoacă probleme pe Dunăre
Debitul Dunării la intrarea în România înregistrează valori extrem de scăzute, fiind de aproape trei ori mai mic decât media normală pentru luna august.
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