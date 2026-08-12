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Ministerul Energiei mizează pe eolian și cărbune pentru a acoperi deficitul creat de oprirea Centralei Cernavodă

Câmp de turbine eoliene

Câmp de turbine eoliene

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat12 aug. 2026, 19:38
SursăRealitatea.net

Ministerul Energiei mizează pe eolian și cărbune pentru a acoperi deficitul creat de oprirea controlată a Unității 2 de la Cernavodă, în contextul nivelului scăzut al Dunării. Autoritățile spun că sistemul are suficiente resurse pentru a menține alimentarea fără riscuri, dar au fost repetate sfaturile la consum cumpătat din partea populației, în special la porele de vârf ales serii.

Producția eoliană este estimată la o medie de 525 MW în următoarele zile, cu un vârf posibil de peste 1.500 MW, a transmis Ministerul Energiei, într-un comunicat. În paralel, Grupul energetic Rovinari 4 și capacitățile Hidroelectrica pot acoperi restul deficitului, în funcție de evoluția condițiilor hidrologice.

SEN dispune și de o capacitate de import de aproximativ 4.000 MW, iar operatorii europeni coordonează fluxurile pentru menținerea stabilității regionale. Dispecerul Energetic Național monitorizează permanent producția și consumul.

Ministerul Energiei repetă apelul la consum responsabil, mai ales în intervalul 19:00–23:00, când presiunea asupra sistemului este cea mai mare. Reducerea consumului în orele de vârf ajută la menținerea echilibrului energetic în perioada opririi.

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