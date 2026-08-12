Energie· 1 min citire
Ministerul Energiei mizează pe eolian și cărbune pentru a acoperi deficitul creat de oprirea Centralei Cernavodă
Câmp de turbine eoliene
Publicat12 aug. 2026, 19:38
SursăRealitatea.net
Ministerul Energiei mizează pe eolian și cărbune pentru a acoperi deficitul creat de oprirea controlată a Unității 2 de la Cernavodă, în contextul nivelului scăzut al Dunării. Autoritățile spun că sistemul are suficiente resurse pentru a menține alimentarea fără riscuri, dar au fost repetate sfaturile la consum cumpătat din partea populației, în special la porele de vârf ales serii.
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