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Plan secret al Iranului. Cum vrea să atace ținte din Europa și de ce există risc și pentru România. Analiză de Ana Maria Păcuraru

Jurnalista Ana Maria Păcuraru

Jurnalista Ana Maria Păcuraru

Ana Maria Pacuraru
Scris deAna Maria Pacuraru
Publicat19 aug. 2026, 13:36
SursăRealitatea Plus

Plan diabolic de destabilizare a Europei. Iranul ia în calcul atacuri asupra țintelor militare americane din Europa, dacă Donald Trump escaladează războiul împotriva Iranului. România ar putea fi vizată de atacuri. Teheranul a inclus pe listă bazele americane din sud-estul Europei, iar iranienii sunt deranjați de scutul anti-rachetă de la Deveselu, destinat pentru atacurile dinspre Orientul Mijlociu. Jurnalistul Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza zilei”, a urmărit cele mai noi evoluții și a analizat contextul.

"Financial Times", citând surse apropiate Guvernului de la Teheran, scrie că Iranul a analizat deja lovitura asupra unor obiective militare americane pe teritoriul european, dacă Donald Trump decide să escaladeze conflictul. Nu este vorba despre o simplă amenințare verbală, sursele spun că forțele iraniene au evaluat concret ținte în sud-estul Europei, printre ele Bulgaria, care luna trecută a aprobat folosirea bazei aeriene Bezmer de către avioane americane de realimentare, și Cipru, unde o bază britanică a fost deja lovită de o dronă în luna martie.

România se află și ea în aceași zonă geografică, sud-estul Europei, și găzduiește una dintre cele mai mari baze americane din Europa, cea de la Mihail Kogălniceanu, aflată chiar acum într-un proces amplu de extindere. Oficiali militari iranieni au avertizat în repetate rânduri că orice bază folosită pentru atacuri împotriva țării lor poate fi considerată țintă legitimă.

O sursă citată de Financial Times spune direct că dacă Statele Unite merg prea departe, Iranul se va apara cu orice preț și va lovi dincolo de regiune, inclusiv Europa. În paralel, Teheranul ar fi analizat și lovirea cablurilor submarine de fibră optică din strâmtoarea Ormuz, o zonă critică pentru comunicațiile globale. Contextul este unul tensionat, negocierile pentru redeschiderea Ormuzului sunt blocate acum, Donald Trump a spus ieri că nu există nicio discuție programată cu Teheranul, iar memorandumul semnat în iunie între cele două părți care trebuia să deschidă calea unui acord mai larg s-a destrămat între timp pe fondul acuzațiilor reciproce de încălcare.

Practic, ceea ce părea un conflict regional începe să fie prezentat chiar de aproape de Teheran ca un scenariu cu potențial de a atinge flancul estic al NATO și România se află chiar în vecinătatea directă a acestei ecuații.

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