Plan secret al Iranului. Cum vrea să atace ținte din Europa și de ce există risc și pentru România. Analiză de Ana Maria Păcuraru

Publicat 19 aug. 2026, 13:36 Sursă Realitatea Plus

Plan diabolic de destabilizare a Europei. Iranul ia în calcul atacuri asupra țintelor militare americane din Europa, dacă Donald Trump escaladează războiul împotriva Iranului. România ar putea fi vizată de atacuri. Teheranul a inclus pe listă bazele americane din sud-estul Europei, iar iranienii sunt deranjați de scutul anti-rachetă de la Deveselu, destinat pentru atacurile dinspre Orientul Mijlociu. Jurnalistul Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii „Miza zilei”, a urmărit cele mai noi evoluții și a analizat contextul.

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