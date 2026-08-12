Energie· 1 min citire
Ungaria face praguri subacvatice de piatră și scufundă barje în Dunăre, pentru a păstra apa la centrala Paks
Dunărea secată în zona centralei Paks (Profimedia)
Publicat12 aug. 2026, 20:19
Actualizat12 aug. 2026, 20:20
SursăRealitatea.net
Ungaria anunță măsuri de urgență la centrala nucleară de la Paks, unde nivelul extrem de scăzut al Dunării pune presiune pe sistemul energetic. Guvernul a aprobat un decret special pentru construirea imediată a unui prag submersibil pe fundul fluviului și pregătește scufundarea a două barje de 80 de metri, pentru a crește nivelul apei necesar răcirii centralei. Premierul Péter Magyar a anunțat în această seară că lucrările au început deja.
Citește și
- 19:38Ministerul Energiei mizează pe eolian și cărbune pentru a acoperi deficitul creat de oprirea Centralei Cernavodă
- 23:53Fost director CE Oltenia, dezvăluiri explozive la Culisele Statului Paralel: Cum a fost închis peste noapte un grup energetic de la Rovinari – DOCUMENTE
- 19:03Nuclearelectrica și-a anunțat clienții mari că nu poate onora integral contractele. Compania a obținut avize de forță majoră
- 16:48Bulgaria a umplut țara de baterii de stocare, în timp ce România cumpără energie din import. Cum s-a ajuns aici
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News