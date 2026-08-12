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Ion Cristoiu demontează operațiunea „deblocarea Dunării”: o improvizație scumpă și inutilă, folosită de Ilie Bolojan pentru imagine. Analiză în exclusivitate la Realitatea PLUS

Ion Cristoiu și Delia Vrînceanu

Ion Cristoiu și Delia Vrînceanu

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat12 aug. 2026, 17:37
SursăRealitatea Plus

Analistul Realitatea PLUS, Ion Cristoiu, consideră că operațiunea eșuată de direcționare a debitului Dunării pentru alimentarea Centralei de la Cernavodă a fost, de fapt, o improvizație politică, menită să arate că guvernul condus de Ilie Bolojan „poate rezolva probleme”. În exclusivitate la Realitatea PLUS, Cristoiu a evidențiat contradicțiile, exagerările și elementele care indică o manipulare mediatică, în timp ce adevărata problemă — secarea Dunării — nu a fost analizată serios.

Criza energetică, „fabricată mediatic”: improvizație și dramatizare

Cristoiu afirmă că întreaga construcție publică a „crizei energetice” a fost o exagerare menită să creeze panică și să justifice acțiuni pripite ale guvernului. El subliniază că problema reală — scăderea debitului Dunării — a fost transformată artificial într-o criză națională.

Nu cred că este vorba de o criză energetică. Avem niște probleme în energie, dar ele, hai să-i spunem, s-au transformat în criză din punct de vedere mediatic, printr-o exagerare, printr-o concentrare pe reactorul numărul 2, ceea ce a făcut parte din această strategie a guvernului de a se arăta că este important. Mi-am amintit de pandemie, mi-am amintit de diversiune cu starea de alertă, după pandemie a venit pericolul rusesc. Deci se ia o problemă reală și apoi se dramatizează, se proclamă stare de urgență, stare de alertă, care este favorabilă afacerilor. Dar, repet, s-a văzut improvizația și improvizația are legătură și cu guvernul demis.

Analistul leagă această strategie de modul în care guvernul a gestionat alte momente de criză, sugerând că dramatizarea este folosită ca instrument politic.

„Salvați reactorul 2”: improvizație, barje și o crimă de mediu

Cristoiu arată că operațiunea de „salvare” a reactorului 2 a fost construită pe improvizații, lipsă de expertiză și decizii hazardate. În opinia sa, guvernul demis nu a funcționat ca o instituție responsabilă, ci ca un executiv preocupat de imagine.

Problema este că n-a fost nicio instituție. Guvernul n-a mai funcționat ca guvern cu puteri depline, cu seriozitate. Mie diversiunea asta, cum o numesc eu, «salvați reactorul numărul 2», reactorul numărul 2 fiind în pericol, e în pericol integritatea, suveranitatea și independența României, ceea a Europei, și de aici cum salvăm noi reactorul, deci cum salvăm România? Cu improvizația, cu barjele.

În acest context, analistul Realitatea Plus a subliniat faptul că improvizația a devenit regula, nu excepția — iar efectele au fost vizibile inclusiv în modul în care s-a intervenit asupra mediului.

Întotdeauna noi suntem foarte buni la improvizat, la... Da, la improvizație. A fost o problemă, măi, zice, nu mai curge apa la asta, aranjezi o cutare și curge. În primul rând, Diana Buferu trebuia să dea autorizație de mediu. Nu a dat, dar tot în numele urgenței. Păi, acolo chiar am avut de-a face cu agresiuni împotriva mediului. E o crimă de mediu acolo. ONG-urile au blocat, în numele gârgărițelor, broaștelor țestoase, autostrăzi și chiar hidrocentrale. Dar, în cazul de față, te-ai fi așteptat să se lege de dinamitarea stâncii, pentru că chiar a fost o crimă împotriva mediului, a declarat Cristoiu.

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