Primăria Capitalei ia în calcul dublarea tarifelor pentru ridicarea mașinilor parcate ilegal, în 2026.

Șoferii din Capitală care își lasă mașinile în locuri nepermise riscă să plătească de două ori mai mult pentru recuperarea lor. Primăria București ia în calcul o majorare substanțială a tarifelor de ridicare, noile taxe urmând să intre în vigoare chiar din acest an.
Șoferii care își lasă mașinile în locuri nepermise din București ar putea scoate din buzunare sume considerabil mai mari pentru a-și recupera vehiculele. Administrația Capitalei se pregătește să extindă operațiunile de ridicare a autoturismelor, în special în zonele centrale, în baza unui regulament unificat aplicabil la nivelul întregului oraș.
Deși noua metodologie era programată inițial pentru primăvara anului 2027, aplicarea tarifelor majorate ar putea fi devansată pentru 2026.
Cât va costa recuperarea mașinii
Noul cadru tarifar aduce costuri aproape duble față de majoritatea sectoarelor din prezent:
Vehicule sub 5 tone: Ridicarea costă 400 de lei, transportul 300 de lei, iar prima zi de depozitare 300 de lei. Totalul ajunge la 1.000 de lei.
Vehicule peste 5 tone: Ridicarea este calculată la 540 de lei, transportul la 400 de lei, iar depozitarea la 300 de lei, însumând 1.240 de lei.
Penalizări suplimentare: Fiecare zi de depozitare depășită adaugă 150 de lei la notă. Dacă proprietarul ajunge la vehicul înainte ca acesta să plece spre depozit, oprirea procedurii îl va costa totuși 400 de lei.
Pe lângă aceste taxe administrative, conducătorii auto vor primi separat și amenda de circulație (2 sau 3 puncte-amendă, adică aproximativ 430–650 de lei).
Care sunt zonele vizate
Compania Municipală Parking București va gestiona operațiunile din zona centrală (delimitată de inelul principal: bd. Iancu de Hunedoara, șos. Ștefan cel Mare, Mihai Bravu, Splaiul Unirii, Panduri și Pasajul Basarab). Primăriile de sector vor acoperi restul teritoriului, fiind obligate să își alinieze tarifele la nivelul stabilit de Consiliul General.
Procedura de ridicare vizează mașinile parcate pe treceri de pietoni, în stații STB, pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități sau cele care blochează accesul. Banii colectați din aceste taxe vor fi direcționați către modernizarea parcărilor din oraș.