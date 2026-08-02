Piața muncii· 1 min citire
Dorina Barcari dă în vileag șmecheria înghețării pensiilor. Sumele uriașe pierdute de fiecare român
Publicat2 aug. 2026, 08:10
Actualizat2 aug. 2026, 08:15
SursăRealitate Plus
Senatoarea și experta în pensii Dorina Barcari a scos la iveală date îngrijorătoare despre veniturile seniorilor. Într-o analiză în exclusivitate la Realitatea Plus, ea a arătat că aceștia au pierdut 12.840 de lei în doi ani din cauza înghețării pensiilor. Barcari a subliniat că situația este cu atât mai gravă cu cât prețurile au crescut pe toate palierele.
Citește și
- 07:56Eurostat: șomajul a rămas stabil în iunie 2026 la 6,3% în zona euro și 6,0% în UE
- 16:48Cartel ALFA cere Guvernului soluții pentru criza din sănătate: „Revendicările sunt legitime. E nevoie de negociere, nu ignorare”
- 19:03Artificiul din lege prin care cresc cele mai mari salarii. Noi privilegii în lege pentru cei mai înstăriți din instituții
- 16:37Blocaj în negocierile de la Cotroceni pe legea salarizării. Pîslaru cheamă joi educația, iar sporul de condiții periculoase se schimbă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News