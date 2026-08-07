Mutare uriașă pe piața de retail. Grupul din spatele OLX și Autovit preia eMAG

Unde verde de la Bruxelles: Gigantul sud-african Naspers devine proprietar unic al eMAG, după ce Comisia Europeană a autorizat preluarea pachetului total de acțiuni al Dante International.
Comisia Europeană a acordat undă verde tranzacției prin care grupul sud-african Naspers Limited preia controlul exclusiv asupra Dante International S.A., societatea care operează platforma eMAG. Evaluată conform regulamentului european privind concentrările economice, operațiunea a primit aviz favorabil din partea autorităților de la Bruxelles, care au stabilit că tranzacția nu ridică probleme de concurență pe piața unică.
Analiza s-a derulat prin procedura simplificată, Comisia Europeană concluzionând că firmele implicate nu activează pe piețe identice sau aflate în relații directe de tip furnizor-client, iar impactul asupra structurii actuale a pieței este minim.
Ieșirea definitivă a lui Iulian Stanciu din acționariat și unda verde de la Bruxelles
Preluarea integrală de către Naspers vine ca o urmare naturală a ieșirii definitive a antreprenorului român Iulian Stanciu din structura de proprietate a eMAG. În luna iunie, acesta și-a cedat participația de 11,77% către grupul Prosus — vehiculul de investiții controlat de Naspers — care deținea deja pachetul majoritar de acțiuni.
Tranzacția pune capăt unei lungi etape de coabitare între acționarul fondator local și gigantul internațional. Odată cu preluarea ultimei tranșe de acțiuni și obținerea aprobării de la Bruxelles, Naspers devine unicul proprietar al Dante International și consolidează controlul deplin asupra celui mai mare retailer online din regiune.
De la un startup local la expansiunea internațională: Istoria acționariatului eMAG
Lansat în anul 2001 de către Radu Apostolescu, Dan Teodosescu și Bogdan Vlad, magazinul online eMAG a parcurs o transformare radicală prin mai multe etape de refinanțare și schimbări de acționariat:
Anul 2009: Asesoft Distribution, companie controlată la acel moment de Sebastian Ghiță, preia 51% din acțiuni. Iulian Stanciu preia conducerea executivă în calitate de director general și devine acționar.
Iulie 2012: Fondul sud-african Naspers intră pe piața din România cumpărând o participație de 70% din eMAG.
Consolidarea treptată: În anii următori, Naspers își sporește constant cota de participare de la 74,2% la 88,23%, în timp ce pachetul deținut de Iulian Stanciu scade treptat până la 11,77%.
Prin cedarea finală a participației deținute de Iulian Stanciu, eMAG își încheie tranziția de la un business fondat local la o subsidiară deținută în totalitate de unul dintre cei mai mari giganți globali din tehnologie și e-commerce.