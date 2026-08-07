Mutare uriașă pe piața de retail. Grupul din spatele OLX și Autovit preia eMAG

Publicat 7 aug. 2026, 21:43 Sursă Realitatea.Net

Unde verde de la Bruxelles: Gigantul sud-african Naspers devine proprietar unic al eMAG, după ce Comisia Europeană a autorizat preluarea pachetului total de acțiuni al Dante International.

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