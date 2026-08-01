Avertisment sumbru de la Apele Române: Debitul Dunării va continua să scadă. Cernavodă s-ar putea închide în 4 zile

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 1 aug. 2026, 18:08

Semnal sumbru de la vârful Apelor Române! Față de aceeași perioadă a anului trecut, debitul Dunării este mai mic cu 25% și va continua să scadă cel puțin o săptămână. În aceste condiții grupul de la Cernavodă mai poate funcționa doar 4 sau cinci zile. Oficialii iau acum măsuri pentru a preveni riscurile.

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