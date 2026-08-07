Decizie crucială pentru economia României: Moody’s a menținut ratingul de țară

România își păstrează calificativul recomandat investițiilor în urma evaluării agenției Moody’s, potrivit informațiilor obținute de presă. Agenția de evaluare financiară a confirmat vineri seară menținerea ratingului suveran la nivelul Baa3, îndepărtând riscul retrogradării în categoria speculativă („junk”).
România evită intrarea în categoria „junk”: Moody’s menține ratingul de țară
România își păstrează statutul recomandat investițiilor (investment grade) în urma reevaluării realizate de agenția Moody’s. Calificativul de țară rămâne la nivelul Baa3, îndepărtând riscul direct al retrogradării în categoria speculativă (junk). Decizia oficială a fost dată în cursule serii de vineri și vine să reconfirme stabilitatea macroeconomică a țării într-un context regional dificil.
O eventuală coborâre cu o treaptă, de la Baa3 la Ba1, ar fi adus consecințe severe asupra costurilor de împrumut ale statului și ar fi limitat accesul marilor fonduri de investiții la titlurile de stat românești. Atât analiștii din piața financiară, cât și autoritățile de la București mizau pe menținerea acestui nivel minim de siguranță, considerând că măsurile fiscale recente oferă un spațiu suficient de manevră.
Reducerea deficitului bugetar, argumentul cheie în fața agențiilor
Răspunsul favorabil al Moody’s vine la doar o săptămână după o decizie similară a celor de la Fitch Ratings, care au menținut calificativul României la nivelul „BBB-”. Elementul decisiv prezentat de autoritățile române în fața analiștilor internaționali a fost evoluția execuției bugetare din prima jumătate a anului 2026.
Datele oficiale ale Ministerului Finanțelor indică o ajustare fiscală semnificativă în primul semestru din 2026:
Scăderea deficitului: Deficitul bugetar s-a redus la 2% din PIB, de la 3,64% din PIB în aceeași perioadă a anului trecut.
Valoare nominală: În sume absolute, deficitul a coborât de la 69,8 miliarde de lei la aproximativ 41 de miliarde de lei.
Ajustare structurală: Veniturile statului au consemnat un avans de peste 10%, în timp ce creșterea cheltuielilor a fost temperată la sub 1% în termeni nominali.
Această dinamică a fost subliniată și de premierul interimar Ilie Bolojan, care a punctat că execuția bugetară pe primele șase luni confirmă eficiența măsurilor de colectare și de frânare a cheltuielilor publice.
Provocările rămân: Perspectivă negativă de la toate cele trei mari agenții
Deși menținerea calificativului oferă o gură de oxigen economiei naționale, avertismentele instituțiilor financiare internaționale rămân în picioare. Toate cele trei mari agenții de evaluare — Moody’s (Baa3), Fitch (BBB-) și Standard & Poor’s (BBB-) — mențin în prezent o perspectivă negativă asupra ratingului României.
Analizând situația la finalul lunii iulie, agenția Fitch a avertizat că principalele vulnerabilități pe termen mediu continuă să fie instabilitatea politică și incertitudinea privind capacitatea de a menține ritmul de consolidare fiscală după anul 2026, prognozând un deficit de aproximativ 5,9% din PIB la finalul acestui an.
După verdictul Moody’s, atenția piețelor financiare se mută către data de 2 octombrie, când este programată următoarea evaluare periodică a României realizată de Standard & Poor’s.
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