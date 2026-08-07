Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, reacție la decizia Moody's: „România rămâne pe harta marilor investiții”

Publicat 8 aug. 2026, 00:02 Sursă Realitatea.Net

Anunțul agenției internaționale Moody’s privind menținerea ratingului suveran al României în categoria recomandată investițiilor (investment grade) reprezintă o confirmare a eforturilor de consolidare fiscală, însă riscurile macroeconomice rămân ridicate. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că rezultatul reprezintă un semnal de încredere pentru piețele financiare și investitori, dar cere prudență maximă și continuarea reformelor.

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