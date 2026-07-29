Parlamentul a prelungit termenul de achiziție cu TVA redus de 9%, pe fondul blocajului de la Cadastru

Publicat 29 iul. 2026, 22:10 Sursă realitatea.net

Senatul și Camera Deputaților au adoptat proiectul legislativ care extinde termenul-limită pentru finalizarea tranzacțiilor imobiliare cu TVA redus la 9%, pe fondul blocajului geenrat de atacul cibernetic de la Agenția de Cadastru.

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