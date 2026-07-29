Piața Imobiliară· 1 min citire

Parlamentul a prelungit termenul de achiziție cu TVA redus de 9%, pe fondul blocajului de la Cadastru

Termen prelungit pentru TVA 9%

Termen prelungit pentru TVA 9%

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat29 iul. 2026, 22:10
Sursărealitatea.net

Senatul și Camera Deputaților au adoptat proiectul legislativ care extinde termenul-limită pentru finalizarea tranzacțiilor imobiliare cu TVA redus la 9%, pe fondul blocajului geenrat de atacul cibernetic de la Agenția de Cadastru.

Potrivit legii, cumpărătorii pot beneficia de cota redusă de TVA de 9% până la 30 septembrie 2026, pentru locuințe de maximum 120 mp și cu o valoare de cel mult 600.000 lei, exclusiv TVA.

Măsura vine în sprijinul celor care au semnat precontracte până la 31 iulie 2025 și aveau termen de grație pentru plata integrală până la 31 iunie anul acesta.

Atacul cibernetic asupra sistemelor ANCPI blochează de mai bine de două săptămâni operațiunile de cadastru și carte funciară, astfel că încheierea tranzacțiilor nu a mai fost posibilă.

La începutul săptămânii, instituția a anunțat că depanarea nu poate fi finalizată încă, iar repornirea serviciilor va mai dura. Partea bună este că, potrivit instituției, baza de date centrală a sistemului cadastral – cea care conține evidența proprietăților și a drepturilor reale asupra imobilelor – nu a fost afectată.

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