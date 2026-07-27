Blocajul de la cadastru primește o soluție. Senatul a adoptat măsura așteptată de proprietari

Publicat 27 iul. 2026, 16:52 Actualizat 27 iul. 2026, 16:55 Sursă Realitatea.Net

Senatul a adoptat, în sesiune extraordinară, mai multe proiecte legislative considerate importante atât pentru cetățeni, cât și pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Distribuie articolul