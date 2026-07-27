Blocajul de la cadastru primește o soluție. Senatul a adoptat măsura așteptată de proprietari

Senatul a adoptat, în sesiune extraordinară, mai multe proiecte legislative considerate importante atât pentru cetățeni, cât și pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Printre cele mai importante decizii se numără rezolvarea blocajului apărut la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), măsurile privind limitarea efectelor creșterii prețurilor la carburanți, precum și acte normative care vizează administrația fiscală și Codul administrativ.
Soluție pentru blocajul de la cadastru
Una dintre măsurile adoptate îi vizează pe românii care au semnat contracte pentru achiziția unei locuințe și riscau să fie afectați de întârzierile apărute la ANCPI.
Potrivit proiectului adoptat de Senat, persoanele care au încheiat contracte în baza legislației aflate în vigoare nu vor suporta consecințele blocajului administrativ. Totodată, termenul de 30 septembrie va permite aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințele care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.
Măsuri pentru limitarea creșterii prețurilor la carburanți
Senatorii au aprobat și un mecanism destinat protejării populației și economiei în contextul scumpirii carburanților.
Noua lege prevede limitarea adaosurilor comerciale și introduce posibilitatea reducerii treptate a accizei la motorină, în funcție de evoluția prețurilor din piață. Mecanismul este unul flexibil și poate fi activat atunci când indicatorii justifică existența unei situații de criză.
De asemenea, prevederile stabilesc că măsurile se dezactivează automat în momentul în care condițiile care au determinat intervenția nu mai sunt îndeplinite.
Pe agenda Senatului s-au aflat și proiecte privind performanța administrației fiscale și vamale, precum și modificarea Codului administrativ.
Aceste acte normative fac parte din pachetul de reforme restante incluse în PNRR și sunt considerate esențiale pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România.
Potrivit informațiilor prezentate de inițiatori, adoptarea acestor proiecte contribuie la deblocarea unor fonduri europene de peste 3 miliarde de euro, pe care România le are alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.