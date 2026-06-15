Poți primi o locuință socială dacă te încadrezi aici. Regulile care contează în 2026

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 15 iun. 2026, 16:10

Tot mai mulți români caută soluții pentru a face față costurilor ridicate ale vieții, iar locuințele sociale continuă să fie una dintre cele mai importante forme de ajutor oferite persoanelor și familiilor care se confruntă cu dificultăți financiare. În contextul în care chiriile de pe piața liberă rămân la niveluri ridicate, interesul pentru acest program este în continuă creștere și în anul 2026.

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