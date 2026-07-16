Alertă pe piața imobiliară, după atacul informatic de la Cadastru. Cumpărătorii riscă să piardă sume importante, autoritățile nu le oferă lămuriri

Alertă pe piața imobiliară, după atacul informatic major asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). În condițiile în care toate sistemele sunt nefuncționale cel puțin până în weekend, există temerea că unii cumpărători pot pierde mii de euro dacă nu reușesc să încheie formalitățile în luna iulie, în condițiile în care, din august, TVA-ul crește de la 9% la 21%.
Comunicare blocată, oameni revoltați
Pe pagina de Facebook a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, mai multe persoane au solicitat explicații privind efectele acestui blocaj asupra derulării tranzacțiilor. Nu doar că nu au primit răspuns, dar administratorul a blocat și posibilitatea de a comenta.
Specialiștii confirmă riscul ca un astfel de blocaj să producă pierderi semnificative potențialilor cumpărători.
Site-ul ANCPI, de care depind toate vânzările și ipotecile, este dat jos de hackeri. Dacă problema nu se rezolvă până la 31 iulie, cei care au antecontracte nu vor mai putea beneficia de TVA 9%, ci vor plăti TVA 21%, avertizează avocatul Gheorghe Piperea.
Un expert imobiliar l-a sesizat direct pe ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, atrăgând atenția că cei care vor rata termenul de 31 iulie nu vor mai beneficia de facilitatea de TVA 9%.
Întrebări fără răspuns, oamenii se tem de ce este mai rău
La postările de pe pagina de FB a Agenției Naționale de cadastru la care nu au fost blocate comentariile au apărut opinii negative, dar și întrebări justificate, rămase însă fără răspuns.
Având în vedere impactul asupra miilor de cetățeni aflați în proceduri de intabulare și tranzacții imobiliare, vă rugăm să precizați: care sunt instituțiile competente care investighează incidentul, dacă există un plan de recuperare a întârzierilor și ce măsuri vor fi luate pentru ca cetățenii să nu suporte consecințele financiare generate de acest blocaj. — Alexandra.
Cum răspundeți întrebărilor privind instituțiile abilitate, planul de recuperare și protejarea cetățenilor de prejudicii financiare? — Andreea
Ne-am îndeplinit toate obligațiile: acte depuse la timp, taxă de urgență plătită, totul conform legii. Acum suntem puși în imposibilitatea de a ne exercita dreptul fundamental la proprietate. CEREM lucru non-stop la OCPI Brașov până pe 31 iulie și derogare urgentă pentru apartamentare. Dacă nu, noi plătim TVA în plus din vina lor! — reprezentant al unei asociații de proprietari
Condițiile pentru a beneficia de TVA de 9% până la 31 iulie sunt ca locuința achiziționată să aibă o suprafață de cel mult 120 de metri pătrați și să coste cel mult 600.000 de lei. Potrivit estimărilor, sunt mii de cumpărători în această situație.