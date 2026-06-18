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Anvelopările clădirilor vechi țin în viață piața de construcții din România

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat18 iun. 2026, 09:34
SursăRealitatea.Net

Anvelopările blocurilor vechi, dar și reparațiile la alte clădiri au ținut pe plus piața de construcții în aprilie 2026, comparativ cu periada similară a anului trecut. Sectorul construcțiilor a înregistrat un avans solid, în frunte cu reparațiile capitale, care au crescut cu 17,3%. Acestea sunt urmate îndeaproape de lucrările de întreținere și reparații curente (+17,1%), în timp ce proiectele de construcții noi au marcat o creștere de 12,6%.

Piața construcțiilor din România traversează o perioadă de efervescență majoră. În luna aprilie 2026, volumul total al lucrărilor de construcții a înregistrat o creștere substanțială de 14% ca serie brută față de luna precedentă, evoluție care se menține solidă și în termeni ajustați sezonier, unde s-a raportat un plus de 10,2%.

Reparațiile și proiectele noi trag piața în sus

Această dinamică lunară pozitivă a fost susținută de evoluții bune pe toate segmentele de activitate. Cel mai accelerat ritm de creștere a fost bifat de lucrările de reparații capitale, care au urcat cu 17,3%.

Acestea au fost urmate îndeaproape de lucrările de întreținere și reparații curente, cu un avans de 17,1%, în timp ce volumul lucrărilor de construcții noi a raportat o creștere de 12,6%.

Clădirile rezidențiale, vedetele lunii aprilie

Analiza pe obiecte de construcție arată că segmentul rezidențial a fost principalul motor de creștere în luna aprilie. Românii au construit și au investit masiv în locuințe:

  • Clădiri rezidențiale: +15,8%

  • Construcții inginerești (infrastructură): +13,9%

  • Clădiri nerezidențiale (birouri, spații comerciale): +12,9%

Săritură spectaculoasă față de 2025 și bilanțul pe primele patru luni

Adevărata dimensiune a boom-ului din sector se vede însă în raportul anual. Față de luna aprilie a anului trecut, volumul total al lucrărilor de construcții a explodat cu 20,7%.

Trăgând linia după primul trimestru extins, datele pentru primele patru luni ale anului 2026 confirmă un trend ascendent sustenabil. Comparativ cu perioada similară din 2025, seria brută indică o creștere generală de 11,7%. În acest peisaj, construcțiile noi rămân pilonul de bază al industriei, cu un avans de 13,8% de la începutul anului, completat de o creștere de 12,2% la lucrările de întreținere și un plus discret de 1,9% pe zona de reparații capitale.

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