Apare o nouă taxă: taxă locală de echipare a teritoriului. Ce reprezintă și cine o plătește

Cine plătește pentru infrastructura noilor cartiere? Proiectul noului Cod al Urbanismului aduce în prim-plan o taxă locală de echipare, prin care marii dezvoltatori imobiliari vor putea fi cooptați direct la finanțarea rețelelor de transport și utilități.
Prețurile apartamentelor din noile ansambluri rezidențiale urmează să crească din nou, pe fundalul intrării în vigoare a Codului Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC). Actul normativ, publicat deja în Monitorul Oficial pe 10 august și aplicabil de la finalul acestei luni, creează cadrul legal pentru taxa locală de echipare a teritoriului — o contribuție financiară directă pe care marii dezvoltatori vor fi obligați să o achite primăriilor, dar care se va regăsi în final în prețul pe metru pătrat achitat de cumpărători.
Explicațiile Ministerului Dezvoltării: Fără cartiere „dormitor” fără utilități
Conform ministrului interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, scopul noului mecanism nu este de a frâna ritmul investițiilor imobiliare, ci de a stopa extinderea хаotică a localităților fără o rețea adecvată de utilități și facilități publice.
Proiectul urmărește ca primăriile să nu mai fie singurele care suportă factura extinderii infrastructurii atunci când apar ansambluri rezidențiale de mari dimensiuni.
Corelarea investițiilor: Valoarea suplimentară pe care un teren o capătă prin autorizarea unor proiecte de densitate mare va fi echilibrată prin contribuția la bugetul local.
Predictibilitate pentru constructori: Companiile din sectorul imobiliar vor cunoaște din faza de proiectare costurile exacte pe care le au de achitat pentru integrarea proiectului în rețeaua publică.
Unde vor fi direcționați banii colectați din noua taxă
Sumele obținute de primării prin această taxă locală au o destinație specială și nu vor putea fi folosite pentru cheltuieli curente. Banii vor fi alocați exclusiv pentru:
Infrastructură rutieră și transport: Construcția și lărgirea drumurilor de acces, racordarea la rețeaua de transport public.
Utilități publice: Extinderea rețelelor de apă, canalizare, energie și gaz.
Servicii comunitare: Înființarea de școli, grădinițe și unități medicale în vecinătatea noilor cartiere.
Protecția mediului: Amenajarea de spații verzi, parcuri și zone de recreere.
Baza legislativă devine aplicabilă de la finalul lunii august 2026, dată de la care primăriile vor putea pune în aplicare noul mecanism financiar în relația cu dezvoltatorii imobiliari.