Apare o nouă taxă: taxă locală de echipare a teritoriului. Ce reprezintă și cine o plătește

Publicat 18 aug. 2026, 16:47 Sursă Realitatea.Net

Cine plătește pentru infrastructura noilor cartiere? Proiectul noului Cod al Urbanismului aduce în prim-plan o taxă locală de echipare, prin care marii dezvoltatori imobiliari vor putea fi cooptați direct la finanțarea rețelelor de transport și utilități.

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