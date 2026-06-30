Românii pot cumpăra locuințe mai mari cu avans mic: Schimbare majoră în programul Noua Casă

Publicat 30 iun. 2026, 09:30 Sursă Realitatea.Net

Schimbare majoră în programul Noua Casă. Românii ar putea cumpăra apartamente mai scumpe cu bani mult mai puțini puși deoparte. Un nou proiect de lege propune reducerea avansului la doar 5% și pentru locuințele de până la 140.000 de euro, înlocuind pragul actual de 15%. Inițiativa legislativă obligă programul să se adapteze la realitate, având în vedere că explozia prețurilor a lăsat piața fără imobile sub vechiul plafon de 70.000 de euro.

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