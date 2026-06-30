Românii pot cumpăra locuințe mai mari cu avans mic: Schimbare majoră în programul Noua Casă

Schimbare majoră în programul Noua Casă. Românii ar putea cumpăra apartamente mai scumpe cu bani mult mai puțini puși deoparte. Un nou proiect de lege propune reducerea avansului la doar 5% și pentru locuințele de până la 140.000 de euro, înlocuind pragul actual de 15%. Inițiativa legislativă obligă programul să se adapteze la realitate, având în vedere că explozia prețurilor a lăsat piața fără imobile sub vechiul plafon de 70.000 de euro.
O nouă inițiativă legislativă propune modificări radicale pentru programul guvernamental „Noua Casă”, venind în sprijinul tinerilor care vor să își cumpere o locuință, dar nu dispun de economii substanțiale. Proiectul prevede ca persoanele cu vârsta de până la 35 de ani să poată achita un avans de doar 5% și pentru imobilele a căror valoare ajunge până la pragul de 140.000 de euro.
Realitatea pieței imobiliare a blocat vechiul program
Această actualizare a regulilor vine ca un răspuns direct la criza profundă de pe piața imobiliară autohtonă. Programul „Noua Casă” a fost grav afectat de scumpirile în lanț și de penuria de locuințe noi. Statisticile recente arată că prețurile proprietăților au înregistrat un salt de peste 15% în ultimul trimestru din 2025 și în primele luni ale anului 2026, interval în care oferta de pe piață s-a prăbușit cu aproximativ 18%.
În acest context economic dur, vechile plafoane nu mai corespund realității din teren. Inițiatorii legii subliniază că avansul de 15% pentru locuințele ce depășesc 70.000 de euro a încetat să mai fie o excepție, devenind regula generală. Cumpărătorul de rând din marile orașe ale României nu mai găsește apartamente ieftine și este automat forțat să intre în palierul de finanțare superior, unde i se cere avansul mai mare, deși scopul inițial al programului era tocmai sprijinirea celor cu capital inițial redus.
Efortul financiar pentru cumpărători scade de trei ori
Impactul practic al acestei măsuri asupra buzunarelor tinerilor este unul uriaș. În prezent, pentru achiziția unui apartament evaluat la 140.000 de euro, un beneficiar trebuie să vină de acasă cu un avans de 15%, ceea ce înseamnă o sumă de aproximativ 21.000 de euro. Dacă proiectul va fi adoptat, reducerea avansului la 5% va tăia acest efort financiar la doar 7.000 de euro, făcând creditul mult mai accesibil pentru cei la început de drum.
Un argument puternic în favoarea adoptării rapide a acestei legi este că ea nu pune presiune pe finanțele publice. Deoarece avansul este suportat integral din economiile proprii ale beneficiarului, măsura nu implică cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat al României și nu afectează deficitul. Pentru anul 2026, plafonul total al garanțiilor pe care statul le poate emite prin acest program rămâne stabilit la valoarea de 500 de milioane de lei.